Aytaç Kara ve Galatasaray iddiasına yanıt!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.



10 kişi kalmalarına rağmen kazanmalarının önemli olduğunu söyleyen Çapa, "Alanyaspor'un geçtiğimiz sezonlardan gelen bir oyun felsefesi var. Kolay bir oyun değil, uzun süre birlikte çalışmanız lazım. Aynı zamanda oyuncu grubunun oynayacak oyuncu karakterine de sahip olması lazım. Bizim çok eksiğimiz vardı, oynamamız gerektiği gibi oynadık, başa baş oynamamız mümkün değildi. Haddimizi bilerek oynadık. 2. golü bulmamız bizi rahatlattı 10 kişi kaldıktan sonra. 2. devrenin bizim için çok zor geçtiğini biliyordum. İlk 15 dakika önemliydi, rakibin baskılı geleceğini de biliyorduk. Stratejimiz tuttu. Burada galip gelmek bizim adımıza sevindirici" ifadelerini kullandı.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç Kara için görüşü sorulan Çapa, "Sadece Aytaç değil, diğer oyuncularımız da var. Aytaç'ın sözleşmesi bittiği için konuşuluyor. Aytaç, Yusuf, Fode gündemde. Bu oyuncularımız şu bilinçte, onların gündeme gelmesi sadece bireysel yaptıkları ile değil, Kasımpaşa'nın ligdeki konumu da onların başarısını öne çıkarıyor. Bunun bilincindeler. Aytaç ile görüştüm, kendisi sezon sonuna kadar bizimle olacağını söyledi. Futbolda hiçbir şey yüzde 100 değil. Yönetimimizin de alacağı karar önemli, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ne seviyede olduğu, bizim alanımız değil." dedi.



Hakem tepkisini de dile getiren Çapa, "Tribünde taraftarsız oynuyoruz ama tribünde olanlar sahayı gerçekten çok etkiliyor. Abdülkadir hocama başarılar diliyorum ama sadece bu karşılaşma değil, geçmişteki karşılaşmalarda da bunu gösterdi. Bu maçta onunla ilgili düşüncelerim güçlendi" diye konuştu.



