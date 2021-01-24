Aytaç Kara, sezon sonuna kaldı

Onyekuru ve İrfan Can transferleri, Galatasaray'ın Aytaç Kara hamlesini sezon sonuna bırakmasına neden oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aytaç Kara, sezon sonuna kaldı
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24 Ocak 2021 11:32
Galatasaray'da Onyekuru'ya ödenecek kiralama ücreti ve İrfan Can'ın bonservis bedeli, anlaşmaya varılan Aytaç Kara'nın transferini sezon sonuna ertelenmesine neden oldu.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan gelen tekliflere rağmen Galatasaray'ı tercih eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonunda serbest kaldıktan sonra Florya'nın yolunu tutacak.

Kariyerinde Altay, Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'nın formasını giydi. Aytaç, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.  



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