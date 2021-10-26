Aytaç Kara'nın dikkat çeken görüntüsü

Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara, Beşiktaş derbisi öncesi Vodafone Park çimlerine çıkan ilk isim oldu. Yedek kulübesine geçen, telefonuyla ilgilenen ve yaklaşık 20 dakika tek başına oturan tecrübeli oyuncunun moralsiz görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Haber; Fanatik
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Aytaç Kara'nın dikkat çeken görüntüsü
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26 Ekim 2021 08:45
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Sarı Kırmızılı ekibin 28 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara, Vodafone Park'a çıkan ilk futbolcu oldu. Galatasaray'ın stadyuma gelmesinin ardından çimlere ayak basan Aytaç, yedek kulübesine geçti.

Tek başına oturan ve yaklaşık 20 dakika telefonuyla ilgilenen Aytaç'ın moralsiz görüntüsü dikkat çekti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha, sarı kırmızılı ekipte bu sezon 7 maçta şans bulurken skor katkısı yapamadı.

Sezon başı Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Aytaç'ın Sarı Kırmızılı ekip ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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