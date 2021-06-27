Aytaç Kara'dan ilk maçında iki gol sonrası açıklama

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Dinamo Bükreş hazırlık maçında iki gol atan Aytaç Kara açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçında iki gol atması hakkında konuşan Aytaç Kara "Galatasaray formasıyla hazırlık maçına çıkmak bile gurur. Yoğun bir çalışma temposunda hazırlanıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Güzel başlangıç." dedi.Açıklamalarına devam eden Aytaç Kara "Fatih Hoca ile çalışmak büyük gurur. 20 yaşındayken böyle bir tecrübe çalışmıştım. Kaptanımız Arda ağabey, arkadaşlarımız olsun çok sıcak kanlı. Ben de sıcak kanlıyım ve çabuk kaynaştık. Yeni gelenlere çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.