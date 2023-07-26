Aysu Türkoğlu tarihte bir ilk olacak

Bodrumlu 22 yaşındaki açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçmek için kolları sıvadı. Geçen yıl 21 yaşındayken 29-30 Temmuz 2022'de İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu, şimdi de yeni bir maceraya odaklandı. Aysu, bu kez İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını olmak istiyor.



Aylardır zorlu bir hazırlık süreci geçirdiğini, soğuğa dayanıklılık kazanmak için buzlu sularda saatlerce yüzdüğünü belirten genç yüzücü Manş Denizi'nde edindiği deneyimlerden faydalanıp Kuzey Kanalı'nı da başarıyla yüzeceğine inandığını vurguladı. Aysu Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor. Aysu, 9-14 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kanalı yüzüşünü gerçekleştireceğini söyledi.



"DENİZANALARI KOMALIK YAPABİLİR"



Kuzey Kanalı'nın zorlu bir parkur olduğunu söyleyen Aysu Türkoğlu, "Manş geçişinden sonra yeni bir hedef belirlemem gerekiyordu. Ben de soğuk alışkanlığım varken ve vücudum buna alışıkken soğuk su açısından zorlu yerler seçmek istedim. Aklıma Kuzey Kanalı geldi ve hedefim orası. Yaklaşık 12 saat sürmesi bekleniliyor. 36-40 kilometre aralığında bir mesafe olacak. Denizanaları var, bunların bazı tepkimeleri oluyor. Vücudunuzun alerjik reaksiyon tepkileri çok yüksekse komalık seviyelere kadar gelebiliyorsunuz. Ben böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum. Su sıcaklığı 12 ila 14 derece arasında değişiyor. Bu zorlu şartlara alışık olduğumu düşünüyorum ve buna göre antrenman yapıyorum" dedi.



"TARİHTE BİR İLK OLACAĞIM"



Manş Denizi'ni yüzdükten sonra sakatlık yaşadığını belirten Aysu Türkoğlu, "Ufak bir sakatlığım vardı. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Sakatlığım geçince her şey yoluna girdi ve antrenmanlarıma devam etmeye başladık. 6 saatlik 12 derecelik suda antrenman yaptım, kuvvet antrenmanları yaptım. Bu yapacağım geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marinası'ndan çıkıp Heybeli Ada'ya gidip geri geldim. Su sıcaklığı orada 12,7'ydi. Benim için çok güzel bir antrenmandı. Eğer geçersem geçen ilk Türk kadın ve en genç sporcu olacağım. Benden önce Kuzey Kanalı'nı Kamil Alsaran geçmişti, o da yanımda olacak. Türk olarak sadece o geçiş yapmıştı. Ben geçtiğim takdirde geçen ilk Türk kadını olacağım" diye konuştu.



"KÜVETİN İÇİNE KUYU SUYU VE BUZ KOYDUK"



Bodrum'da havanın çok sıcak olduğunu dile getiren Aysu Türkoğlu, "Gideceğim yerde su 10-12 derece aralığında olacak. Adapte olmam için, babam küvetin içerisine kuyu suyu koydu ve ben de içine girdikten sonra içerisine 1 çuval buz koydu. Vücudumun adapte olması için bazı çalışmalar yaptım. Bu hafta sonu gitmem planlanıyor, tam geçiş tarihi 9-14 Ağustos arasında olacak. Akıntıya ve hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor" dedi.



