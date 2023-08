Aysu Türkoğlu'na coşkulu karşılama

Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda bando takımı eşliğinde karşılandı.



Aysu Türkoğlu'nun da içerisinde olduğu uçak, akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Uçaktan inen 22 yaşındaki sporcu, gelen yolcu bölümünde ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi ve Bodrum Bandosu tarafından karşılandı.



Vatandaşların da yoğun tezahüratlarda bulunduğu Türkoğlu'na başkan Aras çiçek takdim etti. Bazı vatandaşların genç yüzücüyle fotoğraf çektirdikleri gözlendi.



Aysu Türkoğlu, basın mensuplarına, Cumhuriyet'in 100. yılında bu başarıyı elde etmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.



Kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür eden Türkoğlu, "Çok zorlu bir parkurdu. Hazırlanırken de bunun farkındaydım. Fakat oraya girdiğimde bütün her şey durdu ve sadece odaklandım. Daha önce yaptığım hazırlıklar bunu başarıyla sonuçlandırmaya yetecek durumdaydı. Herkesin desteği çok büyük güç verdi." diye konuştu.



Türkoğlu, "Yüzdüğünüz sırada herhangi bir sakatlık yaşadınız mı?" sorusuna, "Daha öncesine göre çok daha iyi durumdayım. Şu an sadece omuzumda çok az bir ağrı var. Onun dışında şükürler olsun hiçbir problemim yok. Bundan sonraki hedefim '7 Oceans' parkurlarını tamamlamak." ifadelerini kullandı.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise genç sporcuyu tebrik ederek, "Aysu, Bodrum'u, Türkiye'yi ve Ata'sını dünyanın her mecrasında çok iyi temsil ediyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. O bizim kızımız. Çok zor şartlarda mücadele etti. Bütün dünya ilgiyle izledi. Onun Bodrumlu olmasıyla da gurur duyuyorum. Her zaman onun yanındayız." diye konuştu.



İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen yıl 30 Temmuz'da 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başarmıştı.