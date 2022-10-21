Aysel Özkan'dan 3 madalya geldi

Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 71 kiloda Aysel Özkan, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde süren organizasyonun beşinci gününde 71 kiloda mücadele eden Aysel Özkan koparmada 94 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya, silkmede 117 kilo ile gümüş madalya, toplamda da 211 kilo ile bronz madalya kazandı.



Şampiyonada beşinci gün sonunda milli sporcuların madalya sayısı 10 altın, 10 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 24 oldu.





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