Aysel Özkan'dan 2 gümüş madalya!

23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Aysel Özkan, 2 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aysel Özkan'dan 2 gümüş madalya!
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29 Temmuz 2023 20:46
Milli halterci Aysel Özkan, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada, 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda ay-yıldızlı sporcu Aysel Özkan, koparmada 93 kilo, toplamda da 206 kiloluk derecelerle 2 gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Başarılı halterci, silkmede ise 113 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

 
 
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