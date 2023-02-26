Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu

W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda milli tenisçi Ayşegül Mert ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu
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26 Şubat 2023 15:47
Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, tek kadınlar finalinde Rusya'dan Diana Demidova ile karşılaştı.

Kariyerinin ilk tekler finaline çıkan milli sporcu, rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

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