Ayşegül, 86'ncı saatte enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Bilir Apartmanı'nın enkazında kalan 13 yaşındaki Ayşegül Bilir, Yalova Çınarcık itfaiye ekiplerince 86 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayşegül, 86'ncı saatte enkazdan kurtarıldı
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10 Şubat 2023 08:55
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi, 1179'uncu Sokak'taki Bilir Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirleyen Yalova Çınarcık İtfaiye ekipleri, moloz yığınlarının arasında açtıkları boşluktan 13 yaşındaki Ayşegül Bilir'e ulaştı. Hafif yaralı olarak 86 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşegül Bilir, hastaneye kaldırıldı. 

 
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