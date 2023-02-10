Ayşegül, 86'ncı saatte enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi, 1179'uncu Sokak'taki Bilir Apartmanı'nın enkazından ses geldiğini belirleyen Yalova Çınarcık İtfaiye ekipleri, moloz yığınlarının arasında açtıkları boşluktan 13 yaşındaki Ayşegül Bilir'e ulaştı. Hafif yaralı olarak 86 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşegül Bilir, hastaneye kaldırıldı.