Ayşe Çebi Karting Şampiyonasına katılacak

Bu sezon adından sıklıkla söz ettiren 15 yaşındaki karting pilotu Ayşe Çebi, Tuzla Karting Park'ta düzenlenen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağında piste çıktı.



Sıralama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa ilk sıradan başlayan Ayşe Çebi, toplam 10 sporcunun yer aldığı junior kategoride koşulan 3 yarış sonunda güçlü rakiplerini geride bırakarak üçüncülük unvanıyla podyuma çıktı.



Genç sporcu aynı zamanda kadınlar birinciliğinin de sahibi oldu. 15-16 Temmuz'da Val Vibrata'da koşulacak olan ACI İtalya Karting Şampiyonası 3'üncü ayağı için İtalya'ya gidecek olan Çebi, 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarında mücadele edecek. Çebi, bu yarışın ardından ise 28-29 Temmuz tarihlerinde IAME İtalya Karting Serisi 7'nci Yarışı için Lonato pistine çıkacak.



