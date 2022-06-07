Ayşe Begüm'ün hedefi ikinci kez dünya şampiyonluğu!

Azerbaycan'da geçen yıl düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ayşe Begüm Onbaşı, bu başarısını Portekiz'de düzenlenecek şampiyonada da tekrarlamayı hedefliyor.



Portekiz'in Guimaraes kentinde 16 Haziran'da başlayacak Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda antrenörü Mehmet Ali Ekin ile hazırlıklarını sürdüren milli cimnastikçi, AA muhabirine şampiyona hedefleri hakkında açıklama yaptı.



Şampiyona için hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini, geçen yıl yaşadığı sakatlık ve ameliyat sürecini sorunsuz atlattığını kaydeden Ayşe Begüm, günde ortalama 6 saat antrenman yaptığını kaydetti.



Çalışma temposunun zaman zaman bunalttığını ancak koyduğu hedefin büyük olduğunu düşünerek motive olduğunu dile getiren Ayşe Begüm, şampiyonaya yeni müzik ve koreografiyle katılacağını aktardı.



Portekiz'e unvanını koruma hedefiyle gideceğine işaret eden milli sporcu, şöyle konuştu:



"Bir sporcunun iki kez üst üste şampiyon olması motivasyonu üzerine çalışıyoruz şu anda. Dünya şampiyonluğunu geçen sene getirdik ama şimdi ikincisi için çalışıyoruz. İki defa üst üste dünya şampiyonu olan bir kişi aerobik cimnastik tarihinde yok. Bu ilki ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Yeni müzik, koreografi ve mayoyla çalışıyoruz. 2021 Dünya Şampiyonası'ndan sonra bir sakatlık ve ameliyat sürecim olmuştu. Onların tamamını atlattık, şu anda antrenman salonunda ter döküyoruz. Çok çalışıyoruz, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."



Antrenör Mehmet Ali Ekin: "Sağlam rakiplerimiz var"



Elde ettiği başarıların arkasında önemli fedakarlıkların yattığını, haftanın her gününü salonda geçirdiğini, okulunu uzaktan takip edebildiğini, beslenme konusunda sıkı bir diyet uyguladığını anlatan milli sporcu, cimnastiğe olan sevgisi nedeniyle bu yaşam biçiminin kendisine zor gelmediğini aktardı.



Antrenör Mehmet Ali Ekin de dünya şampiyonasına büyük bir heyecanla hazırlandıklarını anlatarak, "Geçen yılın dünya şampiyonu olduğumuz için favori ekiplerden bir tanesiyiz. Ama sağlam rakiplerimiz var. Biz de iyiyiz, hedefimiz önce altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmak. İkimiz de inanıyoruz, alıp geleceğiz." ifadelerini kullandı.





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