Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülü verildi

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'ya "en iyi sporcu" ödülü takdim edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayşe Begüm Onbaşı'ya 'en iyi sporcu' ödülü verildi
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29 Mayıs 2021 21:54
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonun en iyi sporcusu seçildi.

Büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu, şampiyonada imza attığı tarihi başarının ardından bir ödüle daha layık görüldü.

Milli cimnastikçi, organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından da onurlandırılmış oldu.

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