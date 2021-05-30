Ayşe Begüm Onbaşı: 'Türk kadınının gücünü gösterdik'

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve kadınlarda büyükler kategorisinde bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, yurda döndü.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Esenboğa Havalimanı'na gelen milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu karşıladı.



Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, havalimanında yaptığı açıklamada, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.



Ayşe Begüm Onbaşı'nın bu başarısında programlı ve planlı çalışmasının etkili olduğunu anlatan Kocakaya, "Kendisi çok disiplinli bir sporcu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve spor kulübünün ortak çalışmasıyla bu başarı geldi. Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısı, Türk sporunun geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye Cimnastik Federasyonundan neredeyse her yıl bir dünya şampiyonu çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak başta federasyonumuzu, çalışanlarını bu işte yer alan kulüplerimizi canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.



- Suat Çelen: "Ayşe Begüm Onbaşı, Türk cimnastiğinin parlayan yıldızı, kıvılcımı oldu"



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Türk cimnastiğinin son iki yıldır tarihi başarılar elde ettiğini söyledi.



Türkiye'nin ikinci dünya şampiyonunu çıkardıklarına dikkati çeken Çelen, "Ayşe Begüm Onbaşı, Türk cimnastiğinin parlayan yıldızı, kıvılcımı oldu. 2014 ve 2016'da aldığı madalyalar, onun büyüklerde de madalya alacağını gösteriyordu. Gençler ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık ama büyüklerde alınan madalyalar bambaşka. Hele bunu ilk yılınızda alıyorsanız bu bir başka gururdur." değerlendirmesinde bulundu.



"Ayşe Begüm'ün dünya cimnastiğindeki yeri hayranlık verici." diyen Çelen, şunları kaydetti:



"Ayşe Begüm ayrıca özel ödül aldı. Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından organizasyonun en iyi sporcusu seçildi. Bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın bir aile olmanın eseri. Başta antrenörü, ailesi, teknik kurulumuz olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Bunun dışında 8 yıldır bizleri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Türk sporu, kulüpler ve destekleriyle iyi yerlere geliyor. Sporcumuzu transfer eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübüne de çok teşekkür ederim. Muazzam bir karşılama yapmışlar. Bizi izlemeye devam edin, inşallah madalyalarımız artarak devam edecek."



- Ayşe Begüm Onbaşı: "Oraya Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik"



Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'dan altın madalya ile döndükleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



"İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu." diyen Ayşe Begüm, şunları kaydetti:



"Oraya Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik. Her şeye rağmen performansımızdan çok memnunuz. Çok gururluyuz. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası. İnşallah oraya da katılım sağlayıp aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz. Çok gururlu ve mutluyum."



Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da milli sporcuyu marşlarla karşılayarak mini bir konser verdi.



19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etmişti.







