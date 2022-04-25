Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.



İstanbul'daki TCD Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada trio kategorisinde Emre Erışık ve Erkut Ergin'le birlikte rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Finalde 19.967 puan toplayarak arkadaşlarıyla birlikte en iyi dereceyi elde eden Red Bull sporcusu, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



Bir kez daha Türkiye şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, ''2022 yılındaki ilk altın madalyamı kazandığım için mutluyum. Önümde 2-4 Mayıs'ta Romanya'daki Dünya Kupası var. Orada tek, çift ve trio kategorilerinde yarışacağım. Üç kategoride de altın madalya kazanıp, bu seneki ana hedefim olan Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'na odaklanacağım. Geçen sene kazandığım altın madalyayı bu sene de kazanıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum'' dedi.





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