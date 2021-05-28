Ayşe Begüm'den altın madalya!

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayşe Begüm'den altın madalya!
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28 Mayıs 2021 18:04
Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.


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