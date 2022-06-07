Fenerbahçe'de ünlü yıldız Mesut Özil ile ilgili sorun gün geçtikçe farklı bir boyuta ulaşıyor. Sarı-lacivertlilerde kaptanlık yapan ancak; kadro dışı kalan Özil'in sözleşmesinde 'Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışacak' maddesi olduğu ortaya çıktı.



Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; bu unsur Fenerbahçe yönetimini oldukça zorlayacak. Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği futbolcuya teknik direktör Jorge Jesus da sıcak bakmıyor. Sözleşmesindeki madde ise ayrılığın kolay kolay gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.



BAŞKAN ALİ KOÇ KIRGIN



Fenerbahçe yönetimi ile teknik heyetin Özil konusunda iki çıkış yolu var. Ya sözleşmesindeki maddeye göre hareket edilecek ve yıldız oyuncu takımla birlikte çalışmalarda yer alacak ya da 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya tazminat ödeyip yollar ayrılacak.



MENAJERİ YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK



Başkan Ali Koç, futboldan çok ticaretle uğraştığını söylediği futbolcuya kapıları kapatmış durumda. Futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, yöneticilerle bir araya gelecek ve Mesut Özil'in takımda kalmak istediğini iletip ortaya yolu bulmaya çalışacak.



JESUS KARAR DEVAM DEDİ



İmza töreninde Jorge Jesus'a Mesut Özil ile ilgili fikri sorulmuştu. Deneyimli teknik adam, "Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe" dedi.



MESUT ÖZİL NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe forması giyen Mesus Özil ise takımdaki geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı:



"İlk altı ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesin. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."





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