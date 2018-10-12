Brezilya'dan'ın forvetiiçin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fox Sports'un Brezilyalı muhabiri Fabio Sormani tarafından yapılan habere göre Santos, Ocak ayında Vagner Love'ı kadrosuna katmak istiyor.Brezilyalı gazeteci, 34 yaşındaki forvetin tekrar ülkesine geri dönmek istediğini söylerken tecrübeli futbolcunun Ocak ayında Beşiktaş Yönetimi ile konuşarak sözleşmesinin feshini isteyebileceği kaydedildi.Beşiktaş'ın 3 milyon euroya kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Vagner Love, bu sezon siyah beyazlı takımla 7 maça çıkarken 3 gol atmıştı.Love, bu yaz transfer döneminin son gününde Flamengo ile anlaşmış ancak transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta kalmıştı. Oyuncunun menajeri ise transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Beşiktaş'ı suçlamıştı.