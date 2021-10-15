Ayrılık haberi Valtteri Bottas'a doping etkisi yarattı

Mercedes'e veda etmeye hazırlanan Valtteri Bottas performansını artırdı. Fin pilot, gelecek sezon Alfa Romeo'nun koltuğuna oturacak. Bir başka deyişle şampiyon Mercedes'ten, orta sıralara yükselme mücadelesi veren takıma geçecek.



Bottas geleceğiyle ilgili kararın açıklandığı Eylül ayının başından beri Formula 1'deki en başarılı pilot. Fin sürücü son 3 yarışta 51 puan toplamayı başardı.



İtalya'da 3., Rusya'da 5. oldu, Türkiye'de de damalı bayrağı ilk sırada gördü. Üstelik İstanbul Park'ta en hızlı turu atarak fazladan 1 puanı da hanesine yazdırdı. Bu 3 Grand Prix'de şampiyonluk adaylarından Max Verstappen 36, Lewis Hamilton 35 puan topladı.



Genel klasmanda zirvede Red Bull'un Hollandalı pilotu var. Son 6 yarışa Verstappen, Hamilton'ın 6 puan önünde giriyor.



Valtteri Bottas ise yükselen performansına rağmen zirvenin 85,5 puan gerisinde, 3. sırada.



Formula 1'de sezonun 17. yarışı 24 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nde koşulacak.





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