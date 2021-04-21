Ayrılığın perde arkası: "UEFA para önerdi"

Avrupa Süper Ligi katılım kararından döndürülen Premier Lig kulüplerinin bu tavrının altında UEFA'dan para almalarının yattığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ayrılığın perde arkası: 'UEFA para önerdi'
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21 Nisan 2021 01:28
Premier Ligi'den Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını açıkladıktan 48 saat sonra iptal kararını açıklayan İngiliz takımları ile ilgili flaş iddia geldi.

İspanyol Mundo Deportivo, Real Madrid, Barça, Atletico Madrid, Juventus, Inter ve Milan ile birlikte Süper Lig oluşturan Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Manchester United'ın UEFA tarafından para ile kararından döndürüldüğünü iddia etti. Yapılan resmi açıklamaların aksine 6 Premier Lig kulübünün UEFA tarafından önemli miktarda para aldığı ve baskılar nedeniyle değil para nedeniyle iptal kararlarını açıkladığı belirtildi.

Haberin devamında UEFA tarafından İngiliz kulüplerinde teklif edilen paranın Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'e ulaşmadığı da yer aldı.

İngiliz kulüplerinin ayrılık kararlarına rağmen kalan takımların aynı kararlılıkla yola devam edeceğini ve istedikleri gelir artışı yaşanana kadar aynı yolu izlemeye devam edecekleri de belirtiliyor.



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