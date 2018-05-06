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Ayrılacağını açıklayan Torres, Amerika yolunda

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Fernando Torres, geçtiğimiz günlerde sezon sonu ayrılacağını açıklamıştı. Hakkında çıkan transfer iddialarının en güçlüsü Amerika'dan geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ayrılacağını açıklayan Torres, Amerika yolunda
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06 Mayıs 2018 14:21
Atletico Madrid'in İspanyol yıldızı Fernando Torres'in merakla beklenen yeni takımı netlik kazanmaya başlıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre yıldız golcü, Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago'ya transfer olacak. Ayrıca, Chicago yetkililerinin İspanya'da, Torres ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Fernando Torres bu sezon İspanyol ekibi Atletico Madrid forması ile çıktığı 41 karşılaşmada 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İspanyol golcünün adı bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı. 

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