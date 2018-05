Ayrıcalıklı PlayStation Kredi Kartı Duyuruldu

PlayStation US'ın resmi web organından yapılan duyuruda, PlayStation imzası taşıyan kredi kartları tanıtıldı. Sony Rewards ve Capital One iş birliği ile duyurulan kart, oyunculara özel birçok ayrıcalıklı kampanya barındıracak.



Paylaşılan ilk bilgilere göre bu kart ile yapılan ilk alışverişe özel PlayStation Store üzerinden 50 dolar değerinde hediye kodu oyuncuları bekliyor olacak. Ayrıca yapacağınız her alışverişte puan kazanacak ve Sony ürünlerini satın aldıkça puanlarınız birikecek. $3000 dolar üzerinde harcama yapan kullanıcılar 12 aylık PlayStation Plus üyeliğini %50 indirimle satın alabilecek. Kart aracılığı ile PlayStation Music, PlayStation Vue ve PlayStation Now'da yapacağınız harcamaların %10'u ay sonunda iade edilecek.



PlayStation Kredi Kartı Türkiye'ne zaman gelecek?



Şimdilik bu kart PlayStation US sayfası ile sınırlıyken, ülkemize ne zaman dahil olacağı akıllarda soru işareti.