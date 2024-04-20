La Liga 32. hafta maçında Valencia ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan maçı Real Betis 2-1 kazandı.



Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 19 ve 77. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Valencia'nın tek golü 66. dakikada penaltıdan Pepelu ile geldi.



Valencia'da Cenk Özkaçar, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 48 yaparak ligde Valencia'nın bir üst sırasına çıktı. Valencia ise 47 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Real Betis, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Valencia, Barcelona'ya konuk olacak.









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