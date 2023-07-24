Ayo Dosunmu, 21 milyon dolara Bulls'ta kaldı

Sınırlı serbest oyuncu Ayo Dosunmu'nun Chicago Bulls'ta kalmak için üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşmeyi kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ayo Dosunmu, 21 milyon dolara Bulls'ta kaldı
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24 Temmuz 2023 16:59
Sınırlı serbest oyuncu Ayo Dosunmu'nun Chicago Bulls'ta kalmak için üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir sözleşmeyi kabul ettiği bildirildi.

Bulls ekibi, Dosunmu ile çok yıllı bir sözleşme imzalandığını duyurdu, ancak şartları açıklamadı.

2021 NBA Draftı'nın ikinci turundan seçildikten sonra çaylak beşine seçilmiş olan Dosunmu, oynadığı iki sezonda Bulls için rotasyonda önemli bir rol üstlenmişti.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 51 maça ilk beşte başlamış ve ortalama üstü savunma performansının yanı sıra 8.6 sayı ortalaması yakalamıştı.

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