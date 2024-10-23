Aynı sakatlığı yaşayan ikiz kadın futbolcular, yeşil sahaya dönmek için gün sayıyor

Futbolcu ikizler Miray ve Melis Kunt, arka arkaya yaşadıkları ön çapraz bağ sakatlıkları sonrası aynı doktora aynı yöntemle ameliyat oldu.



Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Soma Zaferspor'da forma giyen 26 yaşındaki Miray Kunt'un sol diz ön çapraz bağı, Şubat 2023'teki bir karşılaşma sırasında koptu.



Tedaviye rağmen iyileşemeyen Kunt, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a başvurdu.



Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde Prof. Dr. Kehribar'ın Nisan 2024'te yaptığı operasyonla "yeniden yapılandırılan" ön çapraz bağ, sentetik bantlarla güçlendirildi.



Kunt'un Kadınlar 2. Lig'in Aydın ekibi 7 Eylül Gençlik Spor'da forma giyen tek yumurta ikiz kardeşi Melis Kunt da Kasım 2023'deki bir antrenmanda ikizi gibi sol diz ön çapraz bağından sakatlandı.



Aynı doktora başvuran Melis Kunt da kardeşiyle aynı yöntemle yapılan operasyonla ayağa kalktı.



İkizler, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.



Birlikte kondisyon çalışmasına devam eden ikizlerden Miray iki hafta, Melis ise 4 ay sonra maçlara çıkabilmeyi hedefliyor.



- "Bantlarla güvenli bir yapı oluşturduk"



Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Lokman Kehribar, AA muhabirine, kadın sporcularda anatomik yapıdan dolayı erkeklere göre ön çapraz bağı yaralanması riskinin daha çok olduğunu söyledi.



Kunt kardeşlerin kopan ön çapraz bağlarını vücutlarındaki farklı kaslardan alarak yeniden yapılandırdığını anlatan Kehribar, bağların dayanıklılığını artırmak için sentetik bantlarla (greflerle) güçlendirdiklerini aktardı.



Bağların içine yerleştirilen bantların yükün bir kısmını üstlendiğini belirten Kehribar, "Böylece daha güvenli bir yapı oluşturduk ve en büyük avantajı da ameliyattan bir gün sonra baston kullanmadan hastalarımızı yürütebildik." dedi.



Kehribar, futbolcu kardeşlerin hızlı bir şekilde sağlılarına kavuştuğunu dile getirerek, "İlk kez tek yumurta ikizlerini tedavi ettim. Benim için de farklı bir duygu. İnşallah bu ameliyattan sonra onları daha üst liglerde görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



- "Kendimi çok iyi hissediyorum"



Miray Kunt da daha önce sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu, bu kez diğer bacağından aynı şekilde sakatlanınca futbol hayatının biteceğinden korktuğunu söyledi.



Kunt, "Bir arkadaşımın vasıtasıyla Lokman Bey'e ulaştım. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatta Lokman Bey, farklı bir teknik kullandı. İnşallah sahalara tekrar eskisi gibi dönebilirim." diye konuştu.



Melis Kunt da ikiziyle bir dönem aynı takımın formasını giydiğini, kendilerini izleyen birçok kişinin şaşırdığını ifade etti.



Sakatlanmasının ardından ikizini ameliyat eden Kehribar'a başvurduğunu belirten Kunt, "Artık rahat bir şekilde basıyorum. Antrenmanlarıma da devam ediyorum. Bacağımın açısında ve kuvvetimde bir sorun yok. 4 ay sonra da iyice kuvvetlenip sahalara dönmek istiyorum." dedi.



