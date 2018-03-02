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AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi'nden TFF'ye büyük şok! Anayasaya aykırı bulunan TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun iptaline karar verildi.

Kaynak: Sporx.com
AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!
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02 Mart 2018 11:59
SPORX ÖZEL - Anayasa Mahkemesi, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 5. maddesince düzenlenen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Anayasaya aykırı bulundu...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesin'in 2017 yılında, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun 5. maddesi, 2. fıkrasına yönelik yaptığı itirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, ilgili kanunun anayasanın 8 farklı maddesine aykırı olduğunu tespit ederek iptaline karar verdi.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun iptaline karar veren Anayasa Mahkemesi'nin 18 Ocak da oy çokluğu ile aldığı bu karar bugün resmi gazetede yayınlanırken, kararın en geç bir yıl içinde yürürlüğe girmesine karar verildi.













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