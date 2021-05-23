Aylin Sarıoğlu VakıfBank'ta

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Aylin Sarıoğlu'nu kadrosuna kattı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Opet'te forma giyen 25 yaşındaki libero ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başlayan Aylin Sarıoğlu, Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe Opet'te görev yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyespor formasıyla 2015 ve 2017'de CEV Challenge Kupası'nı kazanan Aylin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ise 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.



