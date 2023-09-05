Aylık akbil ne kadar 2023: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri 2023 kaç TL?

Okul Servisi 0-1 KM Aylık Ücret 792 TL'den 1300 TL'ye;

İstanbulkart tam 9.90 TL'den 15 TL'ye; öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye;

Taksi açılış ücreti 12,65 TL'den 19.17 TL'ye; minimum ücreti 70 TL'ye;

Minibüs en düşük ücret 7 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

Aylık akbil ne kadar 2023: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri kaç TL? İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. Alınan kararla İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri..İstanbul'da beklenen ulaşım zammı belli oldu. Bugün saat 11.00'de toplanan UKOME'de taksiler dahil tüm toplu taşımaya yüzde 51.5 oranında zam yapıldıBöylece, tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,32 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 70'TL'ye ulaştı.🔺Abonman: 777 TL➡️1.126 TL🔺Öğrenci abonman: 140 TL➡️203 TL🔺Tam: 9,90 TL➡️14,35 TL🔺Öğrenci: 4,83 TL➡️7 TL🔺Taksi indi-bindi: 40 TL➡️58 TLYapılan zamla son fiyatlar şöyle oldu:İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 13,75 lira oldu. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya yükseldi.Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu. Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya yükseldi.Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.Tam mavi kart (aylık) 777 TL.Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TLMetrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'den 14.69 TL'ye yükseldi.Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir. Güncel metrobüs ücret tarifesi şu şekilde;Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL'den 21.91 TL'ye yükseldi.Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,Tam parkur 21.91 TL.Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,Tam parkur ücreti 15.27 TL.Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Şehir Hatları fiyat tarifesi şu şekilde oldu;İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi.Tek geçişlik bilet ücreti 20 TL.İki geçişlik bilet ücreti 30 TL.Üç geçişlik bilet ücreti 50 TL.Beş geçişlik bilet ücreti 60 TL.On geçişlik bilet ücreti 110 TL.