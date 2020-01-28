Aykut Kocaman'ın transfer isteği; Romanczuk

Konyaspor'da Galatasaray yenilgisiyle beraber teknik direktör Aykut Kocaman'ın istediği isimler üzerine harekete geçilecek.Hedefteki isim Taras Romanczuk'la ilgili bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor. Jagiellonia Bialystok forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanmış durumda.Polonya kulübüyle yapılacak görüşmelerin ardından transfere nokta koyulması planlanıyor. Ayrıca yönetim kanat mevkisine transfer yapmak adına girişimlerini sürdürüyor. Ludogorets forması giyen Jody Lukoki ile de görüşmeler devam ediyor.