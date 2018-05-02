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Aykut Kocaman'ın şampiyonluk hesabı!

Aykut Kocaman, Başakşehir'in üst üste gelen Sivas ve Antalyaspor maçlarında zorlanacağını, deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray'ın ise Akhisar'da iki puan bırakabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Sabah
Aykut Kocaman'ın şampiyonluk hesabı!
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02 Mayıs 2018 05:30
Son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 3, ikinci Başakşehir'in 2 puan gerisinde 3. sırada giren Fenerbahçe'de teknik heyet ince hesaplar yapıyor...

Teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, şampiyonluk için şanslarının zayıf olduğunu biliyor ancak son düdüğe kadar matematiksel olarak var olan şansı da elden bırakmak istemiyor. Teknik heyet, Başakşehir ve G.Saray'ın hala puan kaybetme ihtimali bulunduğuna inanıyor. Başakşehir'in üst üste gelen Sivas ve Antalya maçlarında zorlanacağı düşünülüyor. Galatasaray'la ilgili hedef maç ise Akhisar... Bu sezon deplasmanda kötü bir performans gösteren sarı-kırmızılıların, Akhisar'da alacağı beraberliğin bile son 2 maçta üzerlerinde büyük baskı yaratacağı düşüncesi var.

İKİNCİLİK DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Teknik heyet, şampiyonluk kadar ikinciliği de önemsiyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, ligi ikinci bitirmenin de değişen statü nedeniyle yıllar sonra Şampiyonlar Ligi kapısını aralayabileceğine dikkat çekiyor. Elbette Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alma ihtimalinin bulunması, teknik heyetin hesaplarına kattığı bir başka önemli nokta olarak dikkat çekiyor.

6 KULÜP PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildi.



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