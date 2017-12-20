Aykut Kocaman'ın nostalji haftası

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, önce geçen yıl çalıştırdığı Konya, ardından da kupada hem futbol oynayıp hem çalıştırdığı İstanbul'la karşılaşacak.Kocaman omuzlarda ayrıldığı Konya'da aynı şekilde bir karşılama bekleyip beklemediği sorusuna gerçekçi bir yanıt verdi:Atiker Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, görevde bulunduğu 3 sezon boyunca yeşil-beyazlı takıma bir kupa kazandırırken, 2 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkını elde etti.