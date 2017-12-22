Aykut Kocaman'ın Konyaspor vurgusu!

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Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak adım adım zirveye yaklaşantüm gözler Atikerdeplasmanına çevrildi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve ekibi bu zorlu karşılaşmayı sezonun en önemli sınavlarından biri olarak değerlendiriyor.Ligde yakaladıkları iyi havayı devam ettirmenin ötesinde bunu bir adım daha yukarıya taşımanın hesaplarını yapan Kocaman, şampiyonluk yolunda yarınki doksan dakikayı kritik bir dönemeç olarak görüyor.Karşılaşmanın ilk yarının sonunu galibiyetle kapamanın ötesinde zirvede de gövde gösterisi yapma anlamı taşıdığı belirtiliyor. Kocaman ve öğrencilerinin, zorlu Atiker Konyaspor maçı öncesinde önünde şu seçenekler bulunuyor:2.5 yıl görev yaptığı ve unutulmaz başarılar elde ettiği Atiker Konyaspor'a ayrıldığından beri ilk kez rakip olarak gidecek Kocaman'a özel bir karşılama yapılması bekleniyor. Aynı şekilde Aykut hoca da kendisi için özel bir takım olan yeşil-beyazlıları hem iyi tanıyor hem de çok seviyor.Ligde 6 hafta önce zirvenin tam 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 17. hafta öncesinde sadece 1 puan geride. Bu hafta sonu rakiplerinden Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanına çıkacak olması, Galatasaray ile Göztepe'nin mücadelesi ve Başakşehir'in de Kasımpaşa sınavı bir anda liderlik hesaplarını akıllara getirdi. Özellikle Galatasaray ve Başakşehir'den bir gün önce maça çıkılacak olması psikolojik bir baskı yaratabilir.Savunmada Şener, Skrtel ve Neustadter'in cezalı olması mevcut kadro için de bir test olacak. Mecburi bir rotasyona girişecek olan Kocaman, devre arası transfer dönemi öncesi kadrosunun durumunu görecek.Kadrodaki eksikler nedeniyle Isla sağ bek, Neto stoper ve Ozan Tufan orta sahada formayı geri alacak. Sezon başında ilk 11'de olan bu üç ismin haftalar sonra yeniden forma giymeleri merak uyandırıyor. Ayrıca son Karabük maçı yıldızı Valbuena'nın da yeni bir ispat maçına çıkması bekleniyor.Rehavet uyarısıKocaman oyunları ile yaptığı özel toplantıda ise sert yüzünü göstererek adeta isyan etti ve rehavete kapılmamaları konusunda oyuncularını ciddi bir şekilde uyardı.