Sezon başı Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olanDevre arasında kadroyu takviye ederek şampiyonluk yarışında daha iddialı olmak isteyen Trabzonspor'un gündemine çok sürpriz bir isim girdi...Menajerler, sezon başında Atiker Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan Riad Bajic'i teklif etti. Bordo- Mavili yönetim konuyu teknik direktör Rıza Çalımbay'a iletti.Tecrübeli hocanın forvet, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Boşnak yıldızla ilgili raporu bekleniyor. Çalımbay'ın onay vermesi durumunda Udinese'ye Bajic için kiralama teklifi yapılacak.Geçen sezon, Serie A'da büyük hayal kırıklığı yarattı.Sol ayağını çok etkili kullanan Bajic ayrıca güçlü fiziği ve istikrarı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.