Aykut Kocaman'ın eski gözdesinden Galatasaray'a mesaj

Aykut Kocaman'ın defalarca Fenerbahçe'ye transfer edilmesi için rapor verdiği Rodriguinho'dan Galatasaray'a mesaj geldi.Mısır'ın Pyramids takımının ücretini ödememesi üzerine sözleşmesini fesheden Sambacı'nın Galatasaray'a gelmek istediğini bildirdi..Orta sahaya takviye yapılmasının gündemde olduğu bir ortamda 30 yaşında oyuncunun durumu Fatih Terim'in raporuyla netleşecek.Forvet arkasında ve merkezde görev alabilen Rodrigo Eduardo Costa Marinho, 5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Pyramids'te 12 maça çıkarken 1 asistle oynadı