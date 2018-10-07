Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan ve ligde de aradığını bulamayan Fenerbahçe, 7 hafta sonunda sadece 7 puan toplayabilmişti. Çaykur Rizespor deplasmanından da 3-0'lık mağlubiyetle dönülmesinin ardından başkan Ali Koç taraftardan özür dilemiş ve Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda "Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu'un geleceği tartışılırken kulislerde Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın isimleri ön plana çıkmıştı.Sarı-lacivertli kulüpte dün Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı kalırken Aykut Kocaman'ın Aykut Kocaman'ın en yakın dostlarından olan Yüksel Toksoy'un yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.Geçen sezon Osmanlıspor maçından sonra "Gereğini yaparım" diyen Aykut Kocaman'ın bu açıklaması, istifa sinyali olarak yorumlanmıştı.Kocaman, İstanbul'a dönüş yolunda telefonunu kapatmıştı. Aykut Kocaman, avukatıyla birlikte o gece arabada olan yakın dostlarından olan Toksoy'un Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye döneceğine dair haberlerin kesilmesinin akabinde gerçekleşen bu kadro dışı gelişmesinin ardından Kocaman'ın yakın dostunun yaptığı bu paylaşım dikkatlerden kaçmadı.Paylaşımda Aykut Kocaman'ın yanında kadro dışı kalan futbolcular Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar etiketlenirken "Adamsınız" ifadeleri kullanıldı ve bu paylaşım daha sonradan silindi.Yüksel Toksoy daha sonra Aatif'ın Dirar ve Aykut Kocaman'la birlikte olduğu fotoğrafların bulunduğu bir paylaşım daha yaptı.