  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Aykut Kocaman'ın 30 dakikalık derbi planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularını Beşiktaş derbisine hazırladı.

Kaynak: Vatan
Aykut Kocaman'ın 30 dakikalık derbi planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 08:41
Tüm Türkiye'nin gözü bugün Ülker Stadı'nda olacak. Beşiktaşlılar, çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan ve 57. dakikadan devam edecek olan derbiye çıkmayacaklarını günler öncesinden açıklasalar da Fenerbahçe cephesi işi sıkı tuttu. Hazırlıklarını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesini oynayacaklarmış gibi yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, yarım saatlik imha planı hazırladı.

Beşiktaş son dakikada karar değiştirip sahadaki yerini alırsa yaşanması muhtemel senaryolar üzerine ağırlık veren tecrübeli hoca, öğrencilerinden 30 dakikada rakibin fişini çekmesini istiyor.

BİR KİŞİ EKSİKLER

Pepe'nin yarıda kalan mücadelede kırmızı kart görmesinden ötürü rakibin maçta bir kişi eksik olmasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 'Beşiktaş 30 dakikada, 10 kişiyle ne yapabilir?', 'Biz o takıma karşı nasıl üstünlük kurar, nasıl baskı uygularız?' sorularının yanıtını sahada vermek için hazırlandı.

Kocaman'ın bir takımı 11, diğer takımı 10 kişi olarak sahaya sürdüğü öğrenilirken, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki özel taktik idmanda tüm senaryolar en ince ayrıntısına kadar sarı-lacivertli futbolculara ezberletildi.

Statü gereği sahada bekleyecekler

Fenerbahçe, Beşiktaş kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkmak zorunda. Ülker Stadı'nın zemininde bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek ve siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için