Aykut Kocaman'ın 30 dakikalık derbi planı!

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Tüm Türkiye'nin gözü bugün Ülker Stadı'nda olacak., çıkan olaylar yüzünden yarıda kalan ve 57. dakikadan devam edecek olan derbiye çıkmayacaklarını günler öncesinden açıklasalar dacephesi işi sıkı tuttu. Hazırlıklarını Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesini oynayacaklarmış gibi yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, yarım saatlik imha planı hazırladı.Beşiktaş son dakikada karar değiştirip sahadaki yerini alırsa yaşanması muhtemel senaryolar üzerine ağırlık veren tecrübeli hoca, öğrencilerinden 30 dakikada rakibin fişini çekmesini istiyor.Pepe'nin yarıda kalan mücadelede kırmızı kart görmesinden ötürü rakibin maçta bir kişi eksik olmasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 'Beşiktaş 30 dakikada, 10 kişiyle ne yapabilir?', 'Biz o takıma karşı nasıl üstünlük kurar, nasıl baskı uygularız?' sorularının yanıtını sahada vermek için hazırlandı.Kocaman'ın bir takımı 11, diğer takımı 10 kişi olarak sahaya sürdüğü öğrenilirken, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki özel taktik idmanda tüm senaryolar en ince ayrıntısına kadar sarı-lacivertli futbolculara ezberletildi.Fenerbahçe, Beşiktaş kararını değiştirmese bile statü gereği sahaya çıkmak zorunda. Ülker Stadı'nın zemininde bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbiyi bir kez daha tatil edecek ve siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.