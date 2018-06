Aykut Kocaman'dan sert çıkış! 'Hakeme fırsat verdik'

İLGİLİ VİDEO

Teknik Direktörü, Vodafone Arena'da galibiyeti kaçırmalarına çok kızdı. Kazanmak için her türlü şartın oluştuğunu ancak büyük bir fırsat teptiklerini belirten deneyimli hoca, soyunma odasında sinirli ve gergin bir konuşma gerçekleştirdi.İtiraz ve gerilim yüzünden gördükleri kırmızı kartlarla gündeme oturan Volkan Demirel ve Alper Potuk üzerinden tüm takıma sitem eden başarılı teknik adam, "Hakemlerin bize karşı kurulduğunu her zaman söylüyorum, sakin kalması gereken bizdik ancak kendimizi tutamadık. Akıllı oynayacaktık beceremedik ve hakeme fırsat verdik. Saha içinde hakem takdir haklarını aleyhimize kullanırken sizin daha uyanık olmanız gerekiyordu. Gittiniz yapılmaması gerekenleri yaptınız, siz bunları yaptıktan sonra hakem ne yapsın?" ifadelerini kullandı.Beşiktaş ile bir maç daha oynayacaklarını, kupadaki rövanş karşılaşmasında daha dikkatli olmalarını da belirtmeden geçemeyen Aykut Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi bu maçı unutmalıyız. Hafta sonu çok önemli bir mücadele bizi bekliyor. Bir kez daha gördünüz ki sahada sinirlerine hakim olan taraf her zaman istediğini alıyor. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyorum. Herkes kendine çeki düzen versin. Kontrolden çıkan arkadaşını gördüğünde de uyarsın."