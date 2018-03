Konyaspor yönetimi, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Aykut Kocaman'ı cumartesi günkü karşılaşmadan önce onore etmek istedi. İdareciler 'Efsanelere vefa etkinliği' kapsamında eski oyuncu Faruk Temel ile rahmetli Sedat Balkanlı adına şilt verirken, Aykut Hoca'ya da plaket takdim etmek istediler.Bu organizasyon hakkında kendisine bilgilendirme yapıldığı sırada Aykut Hoca, her zamanki gibi mütevazılığını gösteren bir çıkış yaptı. "Maçtan önce bu iş doğru olmaz. Konya'nın başında şu an Mehmet Hoca var. Şifo'ya saygısızlık olur. Kimsenin maç konsantrasyonunu bozmak istemem. Konyaspor'un bana olan sevgisini biliyorum. Burada güzel günler geçirdik. Ama şu an zamanı değil" diyen Kocaman, Nalçacılar grubunun kendisini tribünlere çağırmasını da istemedi.