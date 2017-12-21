Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

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Karabükspor virajını zorlansa da dönmeyi başaran ancak 3 cezalı birden verentaşlar yerinden oynuyor. Mecbur kalmadıkça haftalardır kazanan kadroyu bozmayan teknik direktör Aykut Kocaman, mecburiyetten köklü bir değişiklik yapacak.Savunma tandemini oluşturan Roman Neustadter-Martin Skrtel ikilisinin yokluğunda o bölge için en mantıklı alternatif Neto-Mehmet Topal olarak ön plana çıkıyor. Çünkü genç Yiğithan sakatlıktan yeni çıktı ve maç eksiği oldukça fazla. Topal'ın stopere kaymasıyla orta sahada boşluk olacak. Josef'in yanı için de performansıyla teknik heyeti tatmin etmeyen Ozan Tufan 1 numaralı aday konumunda.Teknik patron Aykut Kocaman en büyük sürprizi ise kanatlarda yapabilir. Şener Özbayraklı'nın yokluğunda herkes sağ bek için Isla'yı favori olarak görse de tecrübeli çalıştırıcı Valbuena'ya yer açmak adına Dirar'ı beke çekebilir.AatIf'ın kazanılan tüm maçlarda sahada olmasından dolayı Faslı oyuncudan vazgeçmek istemiyor hoca. Fransız yıldız ise performansıyla 11'i zorluyor. Hal böyle olunca koşu kalitesinden memnun kaldığı Dirar'ı sağ beke çekerse önünde Aatif'a yer açabilecek. Valbuena da sol açık oynayacak. Forvette de belirsizlik var. Soldado'nun stoperlerin arasında kaybolması Janssen'i 1 numaralı forvet yapıyor ama Hollandalı'nın sakat olması hocanın elini kolunu bağlıyor.