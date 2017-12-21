  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Cezalı oyuncuların çokluğu kazanan ilk 11'i bozmayı sevmeyen Aykut Kocaman'ı çeşitli arayışlara itti.

Kaynak: Vatan
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2017 06:55
Karabükspor virajını zorlansa da dönmeyi başaran ancak 3 cezalı birden veren Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Mecbur kalmadıkça haftalardır kazanan kadroyu bozmayan teknik direktör Aykut Kocaman, mecburiyetten köklü bir değişiklik yapacak.

Savunma tandemini oluşturan Roman Neustadter-Martin Skrtel ikilisinin yokluğunda o bölge için en mantıklı alternatif Neto-Mehmet Topal olarak ön plana çıkıyor. Çünkü genç Yiğithan sakatlıktan yeni çıktı ve maç eksiği oldukça fazla. Topal'ın stopere kaymasıyla orta sahada boşluk olacak. Josef'in yanı için de performansıyla teknik heyeti tatmin etmeyen Ozan Tufan 1 numaralı aday konumunda.

Teknik patron Aykut Kocaman en büyük sürprizi ise kanatlarda yapabilir. Şener Özbayraklı'nın yokluğunda herkes sağ bek için Isla'yı favori olarak görse de tecrübeli çalıştırıcı Valbuena'ya yer açmak adına Dirar'ı beke çekebilir.

AATIF BİLMECESİ

AatIf'ın kazanılan tüm maçlarda sahada olmasından dolayı Faslı oyuncudan vazgeçmek istemiyor hoca. Fransız yıldız ise performansıyla 11'i zorluyor. Hal böyle olunca koşu kalitesinden memnun kaldığı Dirar'ı sağ beke çekerse önünde Aatif'a yer açabilecek. Valbuena da sol açık oynayacak. Forvette de belirsizlik var. Soldado'nun stoperlerin arasında kaybolması Janssen'i 1 numaralı forvet yapıyor ama Hollandalı'nın sakat olması hocanın elini kolunu bağlıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için