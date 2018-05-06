AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ!

"FIRAT AYDINUS LEHİMİZE HATALAR YAPTI"

"VOLKAN DEMİREL SARI KART GÖREBİLİRDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlara yönelik eleştirel ifadeler kullandı.Oyunu ve yaşananları değerlendiren Aykut Kocaman, "" dedi.Sezon başından bu yana taraftarların tepkisine maruz kaldıkları söyleyen Aykut Kocaman, "" şeklinde konuştu.Fenerbahçe taraftarının son dakikalarda Moussa Sow'a yönelik olumlu tezahüratları üzerinden konuşan Aykut Kocaman "Ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Farklı takımlarda da forma giydim. Moussa Sow da bu kez bize rakip oldu. Moussa çok sevdiğim, değer verdiğim bir oyuncu. Berabere çok güzel günler yaşadık. Söylemek istediğim bu değil. Son saniyede golü atamadığı için üzüldü. O kadar bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız ise maçı çevirmeye çalışırken, tribünde başka oyuncunun adı söyleniyorsa, burada başka bir durum var. İçeride geçen seneki 21 puanlık kayıp, bu seneki kayıplar, durumun özeti gibi gözüküyor. Şunu çok net bir şekilde söylemeliyim, sezonun bir bölümünde hakem hatalarının ve hakem tavırlarıyla ilgili şeyler söyledim. Hakemleri yenme şansımızın olmadığını söyledim." sözleriyle ayrılık sinyali verdi.Bu sözlerinin ardından bir muhabirin "Hocam sözleriniz ayrılık mesajı gibi algılandı, doğru mu?" sorusu üzerine "" dedi.Hakem Fırat Aydınus'un Fenerbahçe lehine karar verdiği yönünde yorumlar olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Kocaman, "Meslektaşlarım gibi cebime koy yapamam, maçın sonunda bizim lehimize hatalar yapılmış gibi gözüküyor. Maçın sonlarında lehimize birkaç hata oldu. Bursaspor Başkanı Ali Ay, kendi tarafından bakıyor ve hataları öne çıkarıyor. Son ana kadar biz iyi oynayatan taraftık. Fırat Aydınus'un kararlarından önce öne geçebilirdik." diye konuştu.İlk yarıda Volkan Demirel ile Yusuf Erdoğan arasındaki pozisyon hakkında da konuşan Aykut Kocaman "Santim santim incelediğinde Volkan'ın önce Yusuf'a vurduğu görünüyor ama hakem için zor bir karar. Sarı kart çıkabilirdi." ifadelerini kullandı.