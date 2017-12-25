Aykut Kocaman'dan net tavır! "3'ünüzü de takımda görmek istemiyorum…"

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yapılacak transferlerden önce gönderilecek futbolcuların listesini kafasında yaptığı konuşuluyor.

25 Aralık 2017 15:35
Aykut Kocaman'dan net tavır! '3'ünüzü de takımda görmek istemiyorum…'
Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3'üncü tamamlayan Fenerbahçe'de şimdi gündem yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yapılacak transferlerden önce gönderilecek futbolcuların listesini kafasında yaptığı konuşuluyor.
Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra toparlanan, 10 maçlık yenilmezlik serisi ile ligde üçüncü konuma yükselen Fenerbahçe ligin ikinci yarısına kadrosunda değişiklikler yaparak girecek. Kadroda büyük eksikliği hissedilen sol bek ve orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonuna transfer yapmak isteyen Aykut Kocaman ligin ilk yarısı biter bitmez çalışmalara başladı. Sol kanatta Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın göstermiş oldukları performansı yetersiz bulan Kocaman ilk önceliği bu mevkiye verdiği öğrenildi. Acil ihtiyaç sol bek ve orta saha mevkilerinden sonra forvet pozisyonuna da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, devre arası ucuz maliyetli, kadroyu derinleştirecek bir golcü takıma katmayı planlıyor.

YOLCU LİSTESİ KABARIK

Teknik direktör Aykut Kocaman geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasından sonra basın mensupları ile yaptığı sohbette "Esas transfer takımdan ayrılacak isimler" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kocaman'ın kast ettiği isimlerin başında Ozan Tufan'ın olduğu, bu futbolcunun oynamadığı dönemlerde takım içinde huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. Özellikle son Konyaspor maçında orta sahada ihtiyaç olmasına rağmen teknik direktör Aykut Kocaman'ın tercihini Ozan'dan yana değil de genç futbolcu Oğuz Kağan olarak kullanması Ozan Tufan'ın biletinin kesildiği yönünde yorumlanıyor. Tecrübeli hoca uzun süredir forma şansı vermediği Ozan Tufan ile ilgili "Bir takım şeyleri bir araya getirerek kararlar veriliyor. Ozan Tufan bir anlamda iç meselemiz. Tabi ki söyleyeceğimiz şeyler var, ama bunların açıklanması da gerekmiyor" sözleri Ozan'ın ayrılığını kesinleştiren ifadeler olarak görülüyor.

Ozan Tufan'ın yanı sıra Fenerbahçe kariyerini sakatlıklarla geçiren Hollandalı yıldız Robin van Persie de devre arası gönderilecek. Transfer olduğu günden beri kendisinden verim alınamayan, bu sezon sadece 2 lig maçında forma giyen ve golü bulunmayan Hollandalı forvet devre arasında talip olan Amerikan ya da Çin takımlarından birine bedelsiz de olsa verilecek.

Verim alınamayan ve sık sık sakatlık geçiren bir diğer forvet Fernandao'nun da takımdan ayrılası yakın bir ihtimal. Brezilyalı futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği, Fenerbahçe'nin de bu ayrılığa sorun çıkarmayacağı öğrenildi.

Diğer Haberler

Lionel Messi, otelcilik işine el attı! Dünya Futbolu

Lionel Messi, otelcilik işine el attı!
''Konyaspor önümüzdeki sene Süper Lig'de mücadele edecek'' Konyaspor

''Konyaspor önümüzdeki sene Süper Lig'de mücadele edecek''
Gheorghe Hagi: ''Galatasaray'dayken aklıma geldi...'' Dünya Futbolu

Gheorghe Hagi: ''Galatasaray'dayken aklıma geldi...''
Sergio Escudero: ''Eğer Beşiktaş cehennemse...'' Beşiktaş

Sergio Escudero: ''Eğer Beşiktaş cehennemse...''
Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'e veda etti P. St Germain

Hatem Ben Arfa, Paris Saint-Germain'e veda etti
Namoğlu, VAR'ın uygulanacağı ilk maçı resmen açıkladı! Spor Toto Süper Lig

Namoğlu, VAR'ın uygulanacağı ilk maçı resmen açıkladı!
Netflix, yeni çalışanlar arıyor Sosyal Medya Dedikoduları

Netflix, yeni çalışanlar arıyor
Milli Takım'a 'KORSAN' hakem! Milli Takım

Milli Takım'a "KORSAN" hakem!
Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür yazısı Galatasaray

Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür yazısı
Daha fazla göster
1

Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
2

Roma'nın başkanından Cengiz Ünder'e övgü!
3

Klopp'tan Bayern Münih yanıtı; "Harika..."
4

Galatasaray Boşnak yıldızı izlemeye aldı
5

Atletico Madrid'den Isco'ya sürpriz çağrı!
6

"Arda Turan içime sinmiyor, keşke..."
7

Fenerbahçe'den Robben'e çılgın teklif!
8

Beşiktaş'a Ada'dan 21'lik JOKER...
9

Eljif Elmas'tan dikkat çeken performans!
10

Fenerbahçe armasına 5. yıldızı takabilir!
yukarı ok