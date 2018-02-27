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Aykut Kocaman'dan kupaya rotasyon kararı!

Süper Lig'de Beşiktaş'a kötü bir oyunla 3-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşanan Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, kupadaki karşılaşmada çok daha iyi olacaklarına inanıyor.

Kaynak: Vatan
Aykut Kocaman'dan kupaya rotasyon kararı!
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27 Şubat 2018 06:11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vodafone Park'ta Beşiktaş'tan aldıkları 3-1'lik mağlubiyete çok bozuldu. Öğrencileriyle yaptığı görüşmede potansiyellerinin çok altında kaldıklarının altını çizen deneyimli hoca, perşembe günü kupada oynanacak mücadelenin kendileri için iyi bir fırsat olduğuna da değindi. İşte Kocaman'dan inciler: "Bu takımdan daha iyi bir futbol beklerdim. Bunu yapabileceğinizi Başakşehir maçıyla göstermiştiniz. Taktik disipline bağlı kalıp, baskı yaptığımız zaman neler olduğunu gördünüz. Bu yüzden sizden beklentim büyüktü. Ancak bunun karşılığını alamadık.

"FIRSAT MAÇINIZ"

Şimdi önümüzde yeni bir fırsat var. Kupa maçı farklı olacak. İki ayaklı bir randevu ve ilk maçta alacağımız avantajlı bir skor Kadıköy'de bize turu getirir. Mutlaka gol atmalıyız ve aynı hataları tekrar etmemeliyiz. Son maçta özellikle kanatlarımıza çok yük bindi. Buradaki yükü hafifletemedik. Daha çok yardımlaşmanız gerekiyor."

Kadroda köklü revizyon

Aykut Hoca, perşembe günkü mücadeleye farklı bir 11'le çıkacak.

Aykut Kocaman, perşembe günü sürpriz bir 11'le Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Pazar günü sahaya sürdüğü kadrodan istediği verimi alamayan tecrübeli hoca ilk olarak Kameni yerine Volkan'ı oynatacak. Savunmada da bazı değişikler olması muhtemel. Sakatlanan İsmail'in yokluğunda solda Hasan görev yapacak. Skrtel'in de Neustadter'in partneri olması bekleniyor.

Orta saha ve forvet konusunda da revizyon kapıda. Fernandao'ya çok yük bindiğini düşünen teknik heyet, Roberto Soldado'ya 'Hazır ol' emri verdi. Derbide sonradan oyuna giren Valbuena'nın da bu maça 11'de başlaması bekleniyor.



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