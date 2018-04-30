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Aykut Kocaman'dan Janssen'e özel kutlama

Hollandalı forvet Kasımpaşa maçında takımının son golünü kaydederek tam 217 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.

Aykut Kocaman'dan Janssen'e özel kutlama
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30 Nisan 2018 09:29
Hollandalı forvet Vincent Janssen Kasımpaşa maçında takımının son golünü kaydederek tam 217 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.

Ağır bir sakatlığı geride bırakan Janssen, böylece çifte mutluluk yaşadı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşları, 23 yaşındaki forvete özel olarak tebrik etti.

Aykut Kocaman da öğrencisini, "Çok zor bir sezon geçirdin ama pes etmedin. Attığın gole, en az galibiyetimiz kadar sevindim" sözleriyle kutladı.

Janssen de soyunma odasında yaptığı konuşmada hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını söyleyerek, "Bana verdiğiniz destek için hepinize tek tek teşükker ederim" ifadelerini kullandı



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