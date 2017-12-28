Aykut Kocaman'dan eski öğrencisine kanca

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın forvet konusunda yönetimden talebi, Konyaspor'dan öğrencisi Riad Bajic olmuştu.Sezon başında 5.5 milyon Euro'ya İtalya'nın Udinese takımına transfer olan Boşnak golcü burada forma şansı bulamadı. Kocaman da Janssen'in ayrılması halinde 23 yaşındaki oyuncunun sistemlerine uygun olacağı yönünde görüş bildirdiSarı-Lacivertliler'in hem Udinese Yönetimi hem de Bajic'in menaceriyle temasa geçerek şartlarını sorduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 16 gol kaydeden başarılı oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.