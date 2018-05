Aykut Kocaman'dan derbi sonrası flaş açıklamalar

'a mağlup oldukları derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.Sonucu değerlendiren Aykut Kocaman, "Erken sayılabilecek golden sonra maçın öyle gitmeyeceği belliydi. İki takımın durumları bunu gösteriyordu. Buradaki an sorun şu oldu, erken golden, zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuz bir şekilde kaleye itti. Biz de bunu korumaya geçtik. Koruma kaygısı ve az adamla baskı altında kontratak yapmaya çalıştık. Bu oyun içinde sıkıntılı durum yarattı." dedi.Oyunla ilgili sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yapan Aykut Kocaman, "İkinci yarı hemen başında yine çok erken bir gol, bu kez Beşiktaş adına. İlk yarıda olumsuza yönelen hali, tam tersi arttıran bir durum oldu. 1-1'den sonra Beşiktaş'a gitti oyun. Topu çok hızlandırdılar, karşılık veremedik. İkinci golün geleceği belliydi. Gary Medel çok zor bir top kurtardı, öne geçebilirdik. Anlık durumlardan faydalanabilirdik. Beşiktaş kendi doğru oyununu uygulama şansı buldu. Gözüken şuydu, oyuncularla da konuştum, tabii ki mağlubiyet ihtimal dahilinde bir deplasman, burası demoralize etmedi ama bu seviyede, zaman zaman gereğinden fazla baskının olduğu, hakemin de buna yol verdiği durum olmasına rağmen bunu hakem eleştirisi olarak söylemiyorum, hatalar yapmamalıydık. Bu tip acemi hataları, bu seviyedeki oyuncularımız yapmamalıydı. Bu maçı kafamızdan atarak, Akhisarspor maçıyla yeni bir seriye başlamalıyız." diye konuştu.Fernandao'nun attığı gol hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bizim attığımız gol de ofsaytmış, biraz önce gördük." dedi.Cüneyt Çakır'ın hafta boyunca oluşan gergin ortamdan etkilendiğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bizim golümüz ofsayt bu maça etki etti, ikinci ve üçüncü golde de faul, bu da etki etti. Hafta boyunca, içinde benimde bulunduğum kişiler tarafından bir sürü gerginlikten sonra hakemden nötr maç yönetmesini beklemek insafsızlık olur. Art niyet yoktu, hataların hepsi, insani, mesleki ve ortamın yarattığı hatalardı. Beşiktaş maçı kazanmayı hak etti, bunu bir tarafa koyalım. Bilek güreşini Beşiktaş kazandı." dedi.İsmail Köybaşı'nın sakatlanarak çıkmasının ardından Mauricio Isla'nın sol bekte kötü performans ortaya koyduğunu belirten Aykut Kocaman, "Belirgin şekilde şu gözüktü, Isla sola alışık değildi. Oyunun akışı bozuldu. Özellikle çıkış anlarımızda etkilendik. ama bu küçük ayrıntılardan bir tanesi. Beşiktaş son derece kuvvetli bir takım ve Isla'nın girişinin ardından bir tepki verdi. Biz ise buna tepki veremedik. Özellikle ikinci yarı Beşiktaş sert baskılı bir oyun oynadı." dedi.Volkan Demirel'i yedek bırakma kararını açıklayan Aykut Kocaman, "Maçta olabilecek şeyleri hesapladığımda Kameni'nin daha doğru tercih olacağını düşündüğüm. Maça bakıldığı zaman, Kameni'nin maça etki eden olumsuz bir durumu yoktu." görüşünü dile getirdi.Derbi öncesi açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi hakkında konuşan Aykut Kocaman, "PFDK'ya neden sevk edildiğimi anlamadım. Zaman zaman hatalar yapıyoruz ve o zaman özür diliyorum. Hata yaptığım zaman, bunu söylüyorum. Bizim toplumumuza uygun olmamasına rağmen özür diliyorum. Hatasızlar toplumuyuz biz, kimse hata yapmıyor. Benim gibi insanlar azınlıkta. Söylediklerim suç unsuru yok, dediklerimin arkasındayım. TFF bu insanlar ne söylüyor diye düşünmeli, sopa göstermemeli." dedi.Perşembe Beşiktaş ile oynadıktan sonra pazar günü Akhisarspor ile oynayacak olmaları hakkında maç programına tepki gösteren Kocaman, "Galatasaray, Cuma-Salı oynuyorum. Beşiktaş, Pazar oynadı, perşembe oynayacak, Pazartesi oynayacak. Akhisarspor benzer şekilde. Bir tek kupa ve lig oynayan takımlardan biz üçüncü gün oynayacağız. Beşiktaş ile Pazar oynadık, çarşamba oynayalım bir daha? Ya da biz de Pazartesi lig maçı oynayalım. Ben de bunu soruyorum, neden böyle? Şimdi bunu sorduk diye, bir daha mı PFDK'lık olacağız. Bir günle batmayacağız, zorunlu olsa bir şey demem. Ama burada bir keyfiyet var, bu da Fenerbahçe'nin aleyhine. Şöyle mi acaba, 'Beşiktaş çok maç oynadı, pazartesi oynatalım' buysa tamam." şeklinde konuştu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Aykut Kocaman, 'Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı' diyor. Sana ne oluyor, sen kimsin? Beşiktaş bir maçla neden ölsün?" sözlerine gönderme yapan Kocaman, "Bizim için ölüm kaçı mı diyeyim, hayati bir maç mı diyeyim, kırılma maçı mı diyeyim bilemiyorum ama Akhisarspor maçı önemli bir maç olacak. Ölüm kalım diye bir şey ağzımdan çıkmadı. Başkanın böyle konuşması ve 'Sana mı kalmış?' demesi ayıp. Beşiktaş da Galatasaray da Fenerbahçe de bana kalmış, ben bir Türk antrenörüm. Bunu söyleyebilirim. Bilmeden yapılan bu dil yanlış, başkan bile olsa yanlış. Ölüm kalım hoş değil ama bunu maç için söylüyoruz. Beşiktaş'ı kim öldürebilir? 100 yıllık kulüp, insanları aslanların önüne atarak yenmesini izlemek doğru değil." açıklamasını yaptı.Şenol Güneş ile maç başında kol kola görüntüsü vermesi hakkında sorulan soruya yanıt veren Aykut Kocaman, "Teknik adamlar, futbolcular arasında asla sorun olmaz. Dışarıdan müdahaleleri hissetiğimiz an kimya bozuluyor. Futbol dünyası içerisindeki insanlar olarak kalırsak sorun olmaz. Medya da krizden besleniyor. Şenol Hoca ile kişisel sorunum yok. Maçtan sonra gittim ve tebrik ettim. her zaman yaptığım gibi. Herkesten benim gibi davranmalarını beklemiyorum ama herkes skordan bağımsız davranış sergilerse daha güzel olur diye düşünüyorum." dedi.