Aykut Kocaman'dan Beşiktaş için flaş açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmama kararı aldığını açıklayan Beşiktaş'la ilgili flaş açıklamalar yaptı.

28 Nisan 2018 21:35
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş için flaş açıklamalar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 57. dakikada yeniden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu. 

Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Aykut Kocaman, "Hislerimle söylüyorum, maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı yumuşatmak için hem de farklı bir takım yerlere bir takım mesajlar gönderdiklerini düşünüyorum. Çok net 'Gelmeyeceğiz' diyorlar ama bana pek inandırıcı gelmiyor." dedi. 

Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Aslında olması gereken oldu. Olması gereken Beşiktaş'ın hükmen mağlup olmasıydı. Hakemin tatil olması için zorlama karar vermesi, Beşiktaşlı futbolcuların içeri girmesi, Şenol Güneş'in başının yarılmadığı halde başının yarıldığının söylenmesi... Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu ama ben böyle bir şey söylemek istemedim. Beşiktaş çıkar ve bizi yenerse ilk tebrik eden ben olacağım. Bunun bir karar olduğunu düşünmüyorum. Oynamayacakları bana pek inandırıcı gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sporx.com

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