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Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a: "Çocuklar primi hak etti"

Aziz Yıldırım, Osmanlı maçı sonrası 6 maçta 18 puan için 6 milyon TL prim açıklamıştı. Konya beraberliği sonrası Aykut Kocaman devreye girdi, "Çocuklar ellerinden geleni yaptı, primi hak etti" diyerek başkanı ikna etti.

Kaynak: Fanatik
Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a: 'Çocuklar primi hak etti'
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26 Aralık 2017 11:19
Fenerbahçe, 11. haftada Osmanlıspor ile berabere kalmıştı. O karşılaşma sonrası Aziz Yıldırım, takımla yaptığı toplantıda, ilk yarıda kalan 6 maçın kazanılması halinde 6 milyon TL prim dağıtacağını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor'u yenerek 5'te 5 yaptı. Futbolcular Konya deplasmanında sahaya hem 3 puan hem de prim için çıktı. Ancak karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Oyuncular prime kaçtı gözüyle bakarken, devreye teknik direktör Aykut Kocaman girdi.

TATİL ÖNCESİ YATIYOR

Kocaman'ın Aziz Yıldırım'la görüşerek, "Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Bana göre primi hak ettiler. Tatile çıkmadan önce onlara güzel bir hediye verilmesi taraftarıyım" sözleriyle bu konudaki görüşünü belirtti. Yıldırım'ın da Kocaman'ın sözleri sonrası prim konusuna ikna olduğu, İstanbulspor maçının ardından oyuncuların hesaplarına paranın yatırılması talimatını verdiği öğrenildi



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