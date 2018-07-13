Aykut Kocaman'dan, Altınordu açılışında övgü dolu sözler

KERİM AVCI ESKİŞEHİR YOLUNDA

Altınordu Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman'ı konuk ederek açtı.Kocaman, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile birlikte gençlere,vurgusu yapan Kocaman,dedi.Ünlü teknik adam, U19 takımından Metehan Yılmaz'ın,şeklindeki sorusuna,yanıtını verdi.Başkan Seyit Mehmet Özkan, Kocaman'a günün anısına seramik Altınordu topu ile özel bir cam Troya biblosu hediye etti.Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da alacağı ücreti beğenmemesi nedeniyle satış listesine konulan Kerim Avcı'nın Eskişehirspor'la anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon attığı 16 golle İzmir ekibinin skor yükünü çeken gurbetçi orta saha oyuncusuna Adana Demirspor da talip olmuştu. Kerim'in kendisine daha iyi bir teklif sunan Eskişehirspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kerim Avcı, yeni sezon öncesi Altınordu'nun kendisine yaptığı 800 bin TL yıllık ödeme teklifini kabul etmemişti. Gurbetçi golcü 300 bin TL karşılığında sözleşmesini fesh etme hakkına sahip.