  •  
    Ali Koç'tan TARİHİ seçim için TARİHİ liste hazır!..
  •  
    Olay açıklama! ''Eğer bu şampiyonluk giderse...''
  •  
    UEFA merakla beklenen o 50 ismi açıkladı! Liste!
  •  
    Terim Trabzon maçında bir sürpriz deneyebilir...
  •  
    Kartal, Negredo yerine eski golcüsünü alacak...

Aykut Kocaman'dan 15 milyon euroluk teklifle veto

Aykut Kocaman, 3 hafta önce Josef de Souza için Bromwich'in yazılı olarak Sarı- Lacivertli Kulübe gönderdiği 15 milyon euroluk teklifi kabul etmediğini yönetime iletti.

Kaynak: Akşam
Aykut Kocaman'dan 15 milyon euroluk teklifle veto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 10:30
Fenerbahçe 3 hafta önce Brezilyalı orta sahası Josef de Souza için 15 milyon euroluk yazılı bir teklif gönderen İngiliz temsilcisi West Bromwich'e yanıt verdi.

Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman'a Ada'dan gelen teklifi iletmişti. Kocaman, geçtiğimiz günlerde yönetime bu konu ile ilgili net kararını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı idarecilere "Josef benim için önemli bir oyuncu. Performansıyla uygulamak istediğim sistemin kilit oyuncusu durumuna geldi. Gönderirsek yerini doldurmakta çok zorlanırız. Kesinlikle satılmasını istemiyorum" diyerek bu transferin gerçekleşmesini veto etti.

Sarı-Lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan gelen bu olumsuz yanıt sonrası İngiliz temsilcisinin yetkililerine Josef'i satmayacaklarını bildirdi.



ŞAMPİYONLUK VURGUSU YAPTI

Teknik Direktör Aykut Kocaman, İngiltere'de kariyerini sürdürmeyi hedefleyen Josef ile de bir toplantı yaptı. Oyuncusuna çok güvendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sen bu takımın ve sistemin önemli bir parçasısın. Takım arkadaşlarını olumlu yönde motive ediyorsun. Her zaman senin gibi profesyonel bir oyuncu ile çalışmak isterim. Takımda kesinlikle kalmalısın. İşimizi yarım bırakmamak lazım. Sezon sezonunda şampiyonluğumuzu beraber kutlamalıyız. Başarılı olduktan sonra gidersin" diyerek ikna ettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın da Kocaman'ın bu söylemlerinden dolayı oldukça mutlu olduğu vurgulandı.

HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ

Brezilyalı orta saha, bu sezon ligde oynadığı 16 müsabakanın 15'inde 90 dakika sahada kaldı. Josef, bu dönem için de 1 gol atıp, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sambacı F.Bahçe'nin yenilmezlik serisinde gösterdiği muhteşem performansla takımının en başarılı pas yüzdesine, rakip atağını en çok kesen ve en çok top çalan durumuna geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Sarı-Lacivertli Kulüp ile 2019 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI Trendline
58.000 TL
Volkswagen Caddy
VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI Trendline
58.000 TL
Hyundai Accent
Hyundai Accent - 1.5 Gl Sedan (y)
19.750 TL
Honda Civic
Honda Civic
24.950 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için