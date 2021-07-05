Aykut Kocaman: 'Visca'nın kalmasını isterim'

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in büyüklerinin listesinde olduğu belirtilen Edin Visca için henüz bir teklif almadıklarını söyledi.



Visca konusunda kulübün menfaatlerini dinleyeceğini söyleyen Kocaman, "Ne olduysa, giden oyuncularla ve katılan oyuncularla ilgili olarak, teknik direktör çevresinde dönüyor olaylar. Edin Visca için şu ana kadar bana gelmiş bir şey yok. Edin, hem oyun gücüyle, hem de birleştirici gücüyle aramızda olmasını tercih ederim. Öbür yandan, kulübün menfaatleri her şeyin üstündedir. Çok sıra dışı şeyler olmadığı sürece hep uygun davranmaya gayret ettim." dedi.



Forvet transferi yapabileceklerini söyleyen Aykut Kocaman, "Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener, hem Lucas'la beraber. Ancak kulübün şöyle bir beklentisi var. Kulübü hazırlık maçlarına göre görüp ona göre transfer çalışmalarına devam edeceğiz. Merkez forvet ihtiyacımız olabilir." diye konuştu.



Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten deneyimli hoca, "Burası şampiyon olmuş bir yer olduğuna göre, şampiyonluk için yola çıkmak doğru ve arkası dolu bir cümle olabilir." ifadelerini kullandı.







